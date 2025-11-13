波力財報／受惠航太助攻 前三季每股賺9.42元、創同期新高

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）董事會13日通過前三季合併財報，合併營收20.04億元、年增10.5%，營業毛利8.59億元，稅後純益4.81億元、年增17%，每股稅後純益9.42元，獲利創同期新高。

波力第3季合併營收7.04億元，創單季營收新高，稅後純益1.6億元，年增11.1%，每股稅後純益3.18元，單季獲利為同期次高。董事會通過第3季盈餘分派案，每股配發2元現金股利。

另外，董事會也通過擬發行無擔保轉換公司債，發行總額上限為3.9億元，以及發行有擔保轉換公司債，發行總額上限為2.1億元，發行期間同為三年，主要用於償還銀行借款。

波力第3季營收創單季新高，主要受惠空中巴士複材次結構件逐月放量。

波力今年正式切入航太產業，在台灣獨家與漢翔航空（2634）合作供應法國空中巴士複材次結構件已開始出貨，但因訂單大於產能，波力正積極規劃兩班製生產作業，預計年底完成建置，初步可滿足至少450架飛機生產所需。

另外，考量美國對等關稅政策及美中貿易戰持續升溫，波力也加速在柬埔寨的設廠腳步，今年2月動工的新廠預計第4季完工投產。法人估，隨著航太產品開始量產，加上冰上曲棍球訂單穩定成長，今年業績將看增雙位數成長，獲利有望續創新高。

波力位於台中大里的航太複合材料研發中心，今年通過認證審查合格，已展開飛機結構件的生產並逐月增量。波力指出，航太複合材料研發中心主要專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品的開發生產。