長興第3季EPS 0.49元 設備出貨飆

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

長興（1717）昨（13）日公告第3季財報，單季稅後純益5.75億元，年增25.8%，每股純益（EPS）0.49元；累計前三季稅後純益12.77億元，年減5.3%，EPS 1.09元。公司指出，受惠AI伺服器對IC載板需求大增，第4季電子材料部門的精密設備出貨旺季可期。

長興表示，第3季三大事業部門保持穩定出貨，單季營收100.96億元，較去年同期減少10.9%；加上安徽銅陵新廠稼動、新產品投入費用增加，第3季營業利益3.15億元，年減39.2%。

但第3季有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，挹注稅後純益達5.75億元，年增25.8%，EPS 0.49元；在原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，稅後純益12.77億元，年減5.3%，EPS 1.09元。

長興並指出，面對中國大陸經濟成長趨緩的挑戰，該公司三大事業部門以高附加價值產品維持競爭力及毛利率，前三季營收佔比分別為合成樹脂48.8%、電子材料25.3%、特用材料25.4%，預期全年保持穩定。受惠AI伺服器對IC載板需求大增，第4季電子材料部門的精密設備出貨旺季可期。

另子公司長廣精機辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000張，每股發行價格暫定以158元溢價發行，預計今年底至明年初掛牌上市。

EPS 毛利率
