復盛應用第3季EPS 3.48元 第4季看旺

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（13）日公布第3季財報，單季獲利4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48元；累計今年前三季稅後純益達20.22億元，年減23.8%，每股純益14.55元。該公司第4季重返出貨旺季，推升營運表現可期。

法人指出，分析復盛應用第3季營運表現，因處於傳統出貨淡季下，單季營收58.94億元，年減16.1%，季減10.3%；累計今年前九月營收209.46億元，突破200億元大關，年增7.2%。

獲利方面，第3季稅後益為4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48元；累計今年前三季稅後純益達20.22億元，年減23.8%，每股純益14.55元。

展望第4季，法人進一步指出，一如去年，本季是高球具品牌商的新款式產品鋪貨旺季，預估復盛應用將有高兩位數字的季增幅，；以10月來看，單月交出25.1億元的營收成績，與去年同期相當。

每股純益 營收
