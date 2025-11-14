遠雄第3季EPS 2.32元 交屋量衝高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

遠雄（5522）昨（13）日公告第3季稅後純益18.15億元，年增51.64％，每股純益（EPS）2.32元；前三季稅後純益13.56億元，年減49.24%，每股純益（EPS）1.74元。

遠雄下半年起迎交屋潮，遠雄表示，總銷181億大案「台中幸福城」9月底開始陸續交屋，由於戶數眾多，逾2,000戶，預計會認列到明年第1季，另，百億商辦大案「遠雄商舟」已完銷，預期交屋時程落在10、11月左右，預期第4季將會是全年度交屋量最大的一季。

遠雄近年積極多元化全台布局，商辦、住宅皆有著墨，其中，在北士科更是亮點滿滿，大幅受惠輝達效應，除了10月即將交屋的「遠雄商舟」外，還有兩個住宅案，包括總銷約78億元「遠雄泱玥」目前已售約76％，預計2029年完工，另，明年第3季預計以集團全新品牌「齊興建設」推出北士科住宅案第二期，總銷約90億元，且基地面積達2000坪，是北士科最大的住宅基地。

完工量方面，遠雄未來三年，每年都有逾200億元的交屋量，2026年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有五案，完工量322億元；2028年共四案264億元。

遠雄 商辦
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

這家陸企如何繞過美監管 取得輝達晶片？

蘆社大橋車流湧社子島恐塞爆？北市議員憂成淡北道路翻版

王義川質疑輝達案北市府解約涉圖利 林珍羽怒轟「台灣的老鼠屎」

相關新聞

森崴能源虧121億 總座胡惠森請辭

正崴集團旗下能源大廠森崴能源昨天表示，第三季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損七十七點三六億元，連同上半...

東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關...

寶成前三季EPS 3.03元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（13）日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純...

大豐電買比特幣 納入儲備

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長...

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%...

復盛應用第3季EPS 3.48元 第4季看旺

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（13）日公布第3季財報，單季獲利4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。