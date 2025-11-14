潤泰全第3季EPS 2.7元 轉投資進補

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

潤泰全（2915）昨（13）日公布第3季財報，單季稅後純益為28.1億元，年減15.6%，每股稅後純益（EPS）2.7元；累計前三季稅後純益為70億元，年減39.6%，EPS為6.71元，主要獲利來自認列轉投資的南山人壽挹注。

潤泰全目前主要的獲利來源為綜合持股率26.62%的南山人壽及持股25.70%潤泰創新。

在土地資產方面，潤泰全擁有豐富的土地儲備，總市值逾139億元，主要包括台中梧棲土地約8,400多坪，市值約28億元、中壢一廠土地市值約25.8億元、新竹縣新豐鄉土地約5,600多坪，市值約23.6億元、桃園楊梅廠市值約57億元。

對於紡織業務，潤泰全日前表示，為因應近期美國關稅政策及匯率的劇烈變動等因素，公司已分散採購地點，將原以大陸為主之採購，分散至台灣、越南等地，借以降低採購風險，同時積極參加海外展覽，藉由可為客戶設計、研發新材質，新花版之服務，拓展業務市場，綜上公司國貿業務並未有顯著影響。

品牌代理之零售業務，原代理服飾品牌Nautica、Jeep Spirit及茶飲品牌-Whittard等，全台約有54家店櫃。至於展店規劃，今年下半年會再開兩家Nautica city boy以及兩家Nautica mainline，會持續找人流多、位置好的點展店。

潤泰全 南山人壽
