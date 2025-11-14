儒鴻訂單看到六個月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

成衣雙雄儒鴻（1476）與振大環球昨（13）日皆舉行法說會。儒鴻總經理洪瑞廷表示，近期觀察到全球品牌客戶因應美中關稅的方式」，由過去要求供應鏈分攤成本，轉向重新調整產品價格與定價結構，且占比愈來愈高，有助供應鏈營運回到正常軌道，訂單則有六個月的能見度。

振大環球則指出，2026年三大核心客戶Amazon、DICK's、Costco均提出雙位數成長指引，顯示通路端需求具韌性。

洪瑞廷表示，儒鴻今年第3季毛利率已重返公司設定的28%至32%區間，公司將持續以新品導入抵銷關稅衝擊。從目前掌握的Holiday season與明年訂單來看，市場沒有出現太壞的情境，客戶態度雖仍保守，但比先前更趨穩定。訂單則是從8月以來皆有六個月的能見度。

儒鴻目前的接單節奏不因關稅調整而改變，仍維持多地生產布局與強化新產品開發。儒鴻也提到，若美國法院最終判定關稅違憲，公司也會積極爭取退回過去與客戶分擔的關稅。

在產品別方面，針織布呈現「量增價跌」格局，主要受到匯率影響，成衣則「價量俱增」，第3季因季節轉換量能微幅滑落，但售價仍維持成長。洪瑞廷說，前三大與前五大客戶的預測與下單節奏表現不錯，代表新客戶的「六小巨人」今、明年營收占比皆約12%至18%。對於2026年市場展望，洪瑞廷以「充滿挑戰、審慎樂觀」形容。他指出，評估市場最重要的兩個指標為「訂單能見度」與「新品開發需求」，儘管整體環境仍有通膨、地緣政治等不確定因素，但未來幾季這兩項需求都仍穩健，公司並未看到需求急縮的風險。

振大環球表示，明年主力客戶均給出雙位數成長的合作指引。其中，Amazon動能依舊強勁；DICK's與Costco具備強勢通路與高性價比產品定位，能更有效抵禦景氣波動，有助公司後續出貨動能。

儒鴻 關稅 市場
