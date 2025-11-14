保瑞第3季EPS 5.09元 要買庫藏

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

保瑞（6472）昨（13）日公布第3季財報，受到學名藥價格競爭與內部供應轉移延宕，加上匯損影響，今年前三季稅後淨利26.49億元，年減24.4%，每股稅後純益（EPS）21.34元；其中第3季稅後淨利6.33億元，年減62.8%，單季EPS 5.09元。

保瑞董事會昨日決議實施庫藏股，預計買回20萬股，買進區間價格450元至900元間。

保瑞表示，截至第三季末，受惠於產能與劑型擴張，包括內部委託訂單在內的CDMO業務不計內部客戶前三季營收達52.7億元，年增18.98%，亦重拾季增趨勢；若計入內部訂單，前三季累計營收已突破70億元，年增趨近60%。本季保瑞共完成4.18億劑產品開發與生產，全球前20大藥廠貢獻CDMO營收比例約33%，顯示高端製藥客戶群持續擴大。保瑞目前CDMO在手訂單達2.96億美元，涵蓋27項新合約與超過20項新產品，其中72%為商業化專案，2026年營運能見度明確。董事長盛保熙表示，經過一年整合與成本優化，CDMO事業競爭力顯著提升，不僅可支援集團旗下Upsher-Smith學名藥產品內製化，更有望啟動美國地區部分專科用藥的自製生產。

此外，大分子CDMO業務季增近五成；除Cipla外，再新增一名ADC新客戶與數個既有客戶的規格變更。同時，保瑞新增一家大分子CDMO客戶，雙方攜手打造一站式平台，加速大分子業務的擴展。

保瑞 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美而快財報／前三季EPS 0.09元 已較去年由虧轉盈

三陽第3季每股賺1.55元 前3季EPS 4.6元

皇家可口財報／前三季 EPS 5.38元賺逾半個股本 創歷史新高

玉晶光第3季 EPS 12.54元 毛利率逾34%

相關新聞

森崴能源虧121億 總座胡惠森請辭

正崴集團旗下能源大廠森崴能源昨天表示，第三季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損七十七點三六億元，連同上半...

東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關...

寶成前三季EPS 3.03元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會昨（13）日通過前三季合併財報，合併營收1,886.31億元、年減3.5%，稅後純...

大豐電買比特幣 納入儲備

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長...

一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%...

復盛應用第3季EPS 3.48元 第4季看旺

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（13）日公布第3季財報，單季獲利4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。