保瑞第3季EPS 5.09元 要買庫藏

保瑞（6472）昨（13）日公布第3季財報，受到學名藥價格競爭與內部供應轉移延宕，加上匯損影響，今年前三季稅後淨利26.49億元，年減24.4%，每股稅後純益（EPS）21.34元；其中第3季稅後淨利6.33億元，年減62.8%，單季EPS 5.09元。

保瑞董事會昨日決議實施庫藏股，預計買回20萬股，買進區間價格450元至900元間。

保瑞表示，截至第三季末，受惠於產能與劑型擴張，包括內部委託訂單在內的CDMO業務不計內部客戶前三季營收達52.7億元，年增18.98%，亦重拾季增趨勢；若計入內部訂單，前三季累計營收已突破70億元，年增趨近60%。本季保瑞共完成4.18億劑產品開發與生產，全球前20大藥廠貢獻CDMO營收比例約33%，顯示高端製藥客戶群持續擴大。保瑞目前CDMO在手訂單達2.96億美元，涵蓋27項新合約與超過20項新產品，其中72%為商業化專案，2026年營運能見度明確。董事長盛保熙表示，經過一年整合與成本優化，CDMO事業競爭力顯著提升，不僅可支援集團旗下Upsher-Smith學名藥產品內製化，更有望啟動美國地區部分專科用藥的自製生產。

此外，大分子CDMO業務季增近五成；除Cipla外，再新增一名ADC新客戶與數個既有客戶的規格變更。同時，保瑞新增一家大分子CDMO客戶，雙方攜手打造一站式平台，加速大分子業務的擴展。