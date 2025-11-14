皇家可口2025年前三季犀利

上市公司皇家可口（7791）公布第3季財報，前三季稅後純益為3.76億元、年增11%，每股純益（EPS）達5.38元創下歷史新高，稅後淨利率亦較去年同期提升2個百分點。其中第3季稅後淨利0.9億元，年減10%，單季EPS 1.3元。

皇家可口表示，自掛牌以來，雖市場資金多集中於AI族群，皇家可口成交量相對平穩，但憑藉冰品與急凍熟麵兩大核心事業引擎持續發力，前三季營收20.7億元，營業淨利率達16%。

按皇家可口13日收盤價74.3元，若以今年前三季獲利5.38元，而該公司每年現金股息配發率約六至七成推算，明年度現金股息應可望超過3.8元，設算殖利率超過5%，高於全體上市食品工業平均之3.89%。

皇家可口營收占比約過八成的冰品事業，已連續三年維持近20%的年複合成長率，為公司穩健獲利的「金牛事業部」，穩定挹注現金流與市場占有率。

急凍熟麵事業雖目前僅占營收兩成，但受惠於餐飲業缺工與家戶對「安心、安全、快速」飲食需求的增加，公司於今年完成第三條產線擴建，全面提升產能，未來將積極拓展B2B合作（包括八方雲集旗下梁社漢、五星級飯店及連鎖餐飲集團），同時也強化B2C通路布局，與7-ELEVEN、全家、全聯等零售通路合作順利推進。

皇家可口表示，隨著供應能力大幅提升，公司將於第4季起擴大與國際量販通路合作，進軍海外市場，為邁向國際零售舞台的重要里程碑。

