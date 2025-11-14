三陽第3季每股賺1.55元 新產品助威 全年獲利有望逆勢走揚

三陽工業（2206）昨（13）日公布2025年第三季財報，受惠於第3季開學潮加持，機車銷售寫下佳績，第3季稅後純益12.06億元，年增14.75%，每股純益（EPS）為1.55元，表現優於市場預期。

三陽工業穩坐國內機車銷售龍頭，多款新機車都是年輕人的購車首選，推升第3季營收、獲利逆勢寫下佳績，合併營收為156.87億元，年減3.09%，較去年同期提升1.68%。

合併營業淨利為14.1億元，年增12.23%，稅後純益12.06億元，年增14.75%， EPS為1.55元。

累計前三季合併營收為479.84億元，年減6.07%，毛利率21.49%，年增率1.15%，合併營業淨利47.26億元，年減1.21%，前三季稅後純益36.22億元，年減僅2.62%，EPS達4.6元。

三陽工業認為，今年台灣機車銷售可能年衰退5%，不過三陽工業新產品助威下，2025年全年獲利有望逆勢微幅成長，2026年台灣機車市場銷售還是維持熱絡水準。

三陽有信心機車市場力拚穩住機車銷售龍頭寶座，同時擴大機車外銷布局，預計2027年擴產完成，全球機車年銷售挺進百萬輛。

至於汽車市場的部分，三陽工業代理的HYUNDAI（現代），目前預期2026年台灣汽車市場恐不會太好，市場不確定性仍高，靜待全球關稅政策更明朗；HYUNDAI今年度銷售已經重返國內前十大車商，年輕人對於韓系車款接受度高，對於明年的銷售仍相當有信心。

2025年前三季全台機車總市場銷量為59萬台，年減5.8%，在市場整體下滑的情況下，三陽機車銷量則由去年25.7萬台增至26.27萬台，呈現穩健成長力道。同期間市占率由 41% 提升至 44.5%，穩固市場領先地位。

三陽持續以產品創新與品牌年輕化策略，有效滿足市場需求並強化品牌競爭力。

受關稅議題影響，三陽代理的Hyundai汽車2025年第3季銷售4,126輛，累計前三季達13,454輛，市佔率 4.5%。

隨著貨物稅新政策公布，展間賞車人潮明顯回溫，南陽實業以「月月有新車」的全方位產品節奏，陸續推出 Santa Fe Calligraphy、Custin 2.0T 以及 Staria 系列新款車型Staria Van與Staria Camper，帶動品牌整體銷售動能。

此外，11 月上市的全新純電小車HYUNDAI INSTER創下進口電動車最低價紀錄，展現南陽力守 5%以上市占率的堅定決心，並持續鞏固Hyundai在台灣市場的競爭優勢。