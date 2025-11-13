保瑞前3季獲利年減逾2成 宣布擬買回庫藏股200張

快訊

中央社／ 台北13日電

生技股后保瑞藥業公布今年前3季財報，營收為新台幣141.5億元，歸屬於母公司業主淨利為26.49億元，年減24.4%，每股純益（EPS）21.34元，不過仍賺超過2個股本。保瑞說，今年前3季獲利減少，原因在於股本擴增和停業虧損影響。

保瑞向中央社記者說明，今年第3季EPS為5.09元，其中停業單位每股虧損1.49元；若以繼續營業單位計算，第3季EPS為6.58元。另外，第3季股本因股票股利發放，員工認股權行使，及可轉換公司債轉換而增加19.99%。

至於停業部門虧損，主要因旗下美國製藥廠Upsher-Smith既有學名藥面臨價格壓力，以及內部產線轉移受法規延宕，造成高成本庫存持續銷售的影響。

保瑞表示，目前相關庫存已接近銷售完畢，整體學名藥市場較預期有更大的價格壓力，凸顯保瑞加速轉型至高價值與專科用藥產品的必要性。

保瑞今天也宣布買回庫藏股計畫，於每股價格450元至900元執行，預計買回20萬股，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。

在美國營運布局方面，保瑞整合生產據點與技術平台，關閉明尼蘇達州Plymouth區域，並調整馬里蘭州針劑廠舊有產線，整體無菌充填產能淨增約10%；加拿大與明尼蘇達州的固體與液體劑型產能增幅約3%。

保瑞董事長盛保熙表示，今年為公司歷年最大規模資本支出年度，團隊已依既定藍圖執行，設備汰換與擴充後，將顯著提升整體營運效率與製造彈性。

