大豐電買比特幣 納入儲備

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（13）日宣布，已於11日購買一枚比特幣（Bitcoin），正式啟動「比特幣作為長期戰略儲備資產」的實際部署，是布局數位資產策略的第一步，大豐電也是全台首家將數位資產納入長期儲備的上市櫃公司。

比特幣具備稀缺性、去中心化與抗主權貨幣波動等特質，近年來已被美國的MicroStrategy、Tesla，以及日本的Metaplane等多家國際企業納入長期儲備資產。

大豐電認為，數位資產逐漸成為全球資本市場的新基礎設施，此次行動是制度化管理的起點，未來將以透明與紀律，持續強化市場信任。

大豐電日前公布第3季營收5.4億元，與上季相當，稅後純益1.27億元，略低於上季的1.28億元，每股純益0.8元，累計前三季營收16.2億元，年增2.3%，稅後純益3.89億元，年減3.8%，每股純益2.57元。大豐電前三季來自寬頻服務收入達6.6億元，占營收比重達41%，加計電路出租收入，寬頻相關業務營收占比達42.2%。

大豐電指出，本次購買屬於初期試行階段，金額占總資產比重極低，主要在於驗證內部制度、操作流程及託管機制，對財務狀況無重大影響，屬於長期財務管理與資產配置的一部分，並非短期操作或投機行為。

大豐電強調，交易全程透過受監管交易平台完成，並委由受美國貨幣監理署（OCC）監管的Anchorage Digital Bank, N.A.擔任託管機構，採用符合國際機構級標準之資產保管與安全控管機制，以確保最高程度的安全與合規。相關操作已納入公司財務治理架構，由董事會授權之數位資產管理委員會監督執行，確保符合法規與內控制度。

營收 數位
