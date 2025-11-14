一零四前三季EPS 11.96元 三聯3.44元

經濟日報／ 記者彭慧明李珣瑛／台北、新竹報導

一零四資訊科技（3130）昨（13）日公布第3季財報。第3季合併營收為6.94億元，季減0.9%，較去年同期成長4.4%。營業淨利1.55億元，季減6%，年減14.6%；本期淨利為1.41億元，季減5%，較去年同期減少6.1%；第3季每股純益4.26元。

一零四累計前三季合併營業收入為20.12億元，年增7%；累計營業淨利為4.35億元，年減5.4%；累計稅前淨利為4.89億元，年增3.3%；本期淨利為3.97億元，年增1.7%；前三季每股純益11.96元，賺逾一個股本。

計量科技服務廠三聯（5493）董事會昨（13）日通過第3季財報，第3季合併營收13.8億元，季減0.5%，年增21.4%。毛利率12.57%，季增0.58及年減1.85個百分點。稅後純益9233.2萬元，走出第2季匯損干擾，較上季的27.6萬元稅後純益，大幅成長334倍，年增529%。每股稅後純益2.11元。

三聯累計今年前三季稅後純益1.5億元，年增3.1%；每股稅後純益3.44元。三聯累計今年前十個月合併營收44.34億元，年22%，創同期史上新高。三聯董事會決議不分派今年上半年度股利。

營收 財報
