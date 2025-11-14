東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
東元（1504）昨（13）日舉行法說會並公布第3季財報。總經理高飛鳶指出，與鴻海合作案明年訂單聚焦台灣，非資料中心的相關訂單如舊廠機電節能改造會更快貢獻營收；美國資料中心業務預期2027年會比較明朗。在高成長業務驅動下，本季三大事業群營收持續成長。

東元第3季歸屬母公司業主淨利15.93億元，季增9.9%，年減10%，每股純益0.75元；毛利率24.44%，季增0.97個百分點，年減1.52個百分點；營業利益率11.23%，季增1.11個百分點，年減0.52個百分點。累計前三季歸屬母公司業主淨利41.89億元，年減8.4%，每股純益1.98元。

法人關注資料中心全球布局與鴻海合作進度，高飛鳶表示，資料中心案場認列以東南亞市場（特別是馬來西亞、泰國）最快，明年取單將聚焦於台灣概念試點。採「解決方案」（One TECO）模式，將電動馬達、冰水主機、儲能系統等高毛利產品整合進MEP工程，整體毛利率優於單純工程案，營收貢獻占比逐年提高。

東元加速啟動中東策略，已經在杜拜成立中東子公司，並結盟Kanoo Energy，積極銷售電氣化產品與解決方案，搶攻中東資料中心商機。

高飛鳶保守預期，美國資料中心最快要到2027年才會有營收貢獻。但針對美國市場的大馬達與變壓器業務，東元已成立美國團隊與鴻海對接，並組成產品研發團隊加速推廣。

高飛鳶透露，上個月接到來自美國一筆約700萬美元的高壓變壓器訂單，長期規劃在2027年至2028年於觀音興建新變壓器廠，產能將達13億元。在關鍵技術研發上，東元規劃開發適用於下一代數據中心架構的高壓直流（HVDC）固態變壓器（SST），預計在2026年推出樣機，力拚2027年下半年銷售。

