森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

臺灣證券交易所公告，正崴（2392）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）上市普通股及其權證自14日起恢復交易。

證交所指出，正崴集團母公司正崴精密工業股份有限公司，與旗下永崴投資控股股份有限公司及森崴能源股份有限公司，3家公司的上市普通股將自114年11月14日起恢復交易。

三家公司已於11月13日發布並公布暫停交易事由之相關重大訊息。

森崴總經理胡惠森出席重大訊息記者會說明，森崴能源100%持股的風電統包公司富崴能源因代墊款出現重大虧損，森崴累計前三季認列虧損高達121.72億元，胡因而起身向投資人致歉。

由於森崴能源持續認列損失，永崴第3季也須依持股44.16%認列損失。持有森崴約24.87%股權的正崴也需同步認列部分損失。不過集團強調，正崴本業營運狀況穩定，生產與訂單無虞。

該案也造成集團人事高層變動，富崴能源總經理濮大威辭職，由董事長胡惠森暫代總經理，而胡惠森辭去原任森崴能源總經理一職，由公司董事長郭台強暫代。

森崴能源上市普通股也將自14日起恢復交易。證交所請投資人留意相關交易訊息。