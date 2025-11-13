愛山林財報／第3季每股虧0.04元 前三季0.68元
愛山林（2540）13日公告，第3季稅後虧損3,667.1萬元，較去年同期盈轉虧，每股稅後淨損0.04元；前三季稅後純益6.3億元，年減60.68％，每股純益0.68元。
央行第七波選擇性信用管制實施逾一年，重創房市買氣，尤其是預售案場來客慘淡，大幅影響代銷事業。愛山林表示，目前在手代銷案量逾2,000億元，其中下半年可售代銷案量達1,469億元，案量相當充沛，不過未來將逐漸減少承接代銷案量，僅會考量擁有價格優勢的建案。
愛山林表示，明年起營收將以建設事業為主，代銷為輔。
自建案完工量方面，愛山林表示，今年交屋金額約43億元，2026年預計完工量達251億元，2027年完工量247億元，2028年約211億元，2029年約205億元，2030年後完工量更達2,123億元以上。
