三陽第3季每股賺1.55元 前3季EPS 4.6元
三陽今天下午公布第3季財報，單季合併營收新台幣156.87億元，較去年同期減少3.09%，單季歸屬母公司業主淨利12.06億元，年增14.75%，單季每股基本純益（EPS）1.55元。
三陽累計今年前3季合併營收479.84億元，年減6.07%；毛利率21.49%，較去年同期提升1.15個百分點，前3季合併營業淨利47.26億元，年減1.21%，前3季歸屬母公司業主獲利36.22億元，年減2.62%，累計每股純益4.6元。
三陽說明，今年市場整體下滑，三陽機車銷量呈現穩健成長力道，市占率提升至44.5%。
在汽車事業，三陽指出，南陽實業代理韓國現代（Hyundai）累計前3季銷售1萬3454輛，市占率4.5%，隨著貨物稅新政策公布，展間賞車人潮明顯回溫，南陽實業力守5%以上市占率。
三陽先前表示，2026年台灣機車市場看佳，三陽預計2027年擴產完成，全球機車年銷售挺進百萬輛。
