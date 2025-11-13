復盛應用財報／第3季每股賺3.48元 法人看好旺季帶來成長

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）13日公布第3季財報，單季獲利4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48元；累計今年前三季稅後純益達20.22億元，年減23.8%，每股純益14.55元。該公司第4季重返出貨旺季，推升營運表現可期。

法人指出，分析復盛應用第3季營運表現，因處於傳統出貨淡季下，單季營收58.94億元，年減16.1%，季減10.3%；累計今年前九月營收209.46億元，突破200億元大關，年增7.2%。

獲利方面，第3季稅後益為4.86億元，年減45.4%，每股純益3.48元；累計今年前三季稅後純益達20.22億元，年減23.8%，每股純益14.55元。

展望第4季，法人進一步指出，一如去年，本季是高球具品牌商的新款式產品鋪貨旺季，預估復盛應用將有高兩位數字的季增幅；以10月來看，單月交出25.1億元的營收成績，與去年同期相當。

法人進一步指出，觀察美國2020至2024年打球人次消長變化，2020年成長13.9%、2021年成長5.5%、2022年衰退3.7%、2023年成長4.2%，2024年成長2.2%，至於2025年前八月累計打球人次成長1.4%。

上述顯示，美國高爾夫球打球人次並未因為疫情結束而呈現衰退情況，復盛應用的高爾夫球代工受惠大環境延續成長走勢，再加上新客戶開始放量下單，以及原有客戶新產品持續貢獻，明年將進一步挹注營收表現。