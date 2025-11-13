遠雄財報／下半年迎交屋潮 第3季EPS 2.32元

遠雄（5522）13日公告，第3季稅後純益18.15億元，年增51.64％，每股純益（EPS）2.32元；前三季稅後純益13.56億元，年減49.24%，每股純益（EPS）1.74元。

遠雄下半年起迎交屋潮，遠雄表示，總銷181億大案「台中幸福城」9月底開始陸續交屋，由於戶數眾多，逾2,000戶，預計會認列到明年第1季。另外，百億商辦大案「遠雄商舟」已完銷，預期交屋時程落在10、11月左右，預期第4季將會是全年度交屋量最大的一季。

遠雄近年積極多元化全台布局，商辦、住宅皆有著墨，其中在北士科更是亮點滿滿，大幅受惠輝達（NVIDIA）效應，除了10月即將交屋的「遠雄商舟」外，還有兩個住宅案，包括總銷約78億元「遠雄泱玥」目前已售約76％，預計2029年完工。另外，明年第3季預計以集團全新品牌「齊興建設」推出北士科住宅案第二期，總銷約90億元，且基地面積達2,000坪，是北士科最大的住宅基地。

完工量方面，遠雄未來3年，每年都有逾200億元的交屋量，2026年完工量約296億元，且九成個案接近完銷，交屋橫跨全年；2027年預計有5案，完工量322億元；2028年共4案264億元；2029年後更有逾15案將陸續完工，合計總銷1,600億元以上。