儒鴻：訂單能見度回到6個月水準 明年持續開發新客戶

紡織股王儒鴻今天召開法說會，總經理洪瑞廷表示，美國對等關稅大致底定，客戶下單已脫離最差情況，訂單能見度從3個月回到正常的6個月水準，不過整體市況仍偏保守。

儒鴻已公布第3季財報，受惠新台幣兌美元回貶，儒鴻第3季歸屬母公司淨利新台幣16.52億元，年減6.9%，比第2季強彈1.74倍，單季每股純益6.02元。累積儒鴻今年前3季歸屬母公司淨利39.32億元，年減20.3%，每股稅後純益14.33元。

儒鴻今天表示，美國消費市場雖然有不確定性，但整體未見明顯惡化；客戶庫存水位持平偏低，預期短期內不會積極拉高庫存。

新客戶開發方面，儒鴻年初設定，希望幾家潛力新客戶今年合計營收占比能拉高到12%至18%，儒鴻今天表示，目標已達成，明年將持續開拓新客戶，包括積極爭取1家美國新品牌、1家零售商，以及1家跨歐亞的新客戶，藉此擴大市場版圖。

面對對等關稅，儒鴻表示，已陸續和客戶完成重新議價，納入關稅、匯率等新變數。由於舊產品比較不容易重談價格，儒鴻將透過加速新產品開發，抵銷毛利率壓力。

儒鴻表示，將以穩定獲利為優先，毛利率目標希望維持在28%至32%水準，對於明年獲利成長深具信心。