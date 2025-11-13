快訊

萬人連署國高中上午10點上課 教育部曝「暫不參採」理由

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金（2881）今日帶量上漲，盤中一度達94.4元，寫下波段新高，終場股價上漲2.51%，收在94元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
富邦金（2881）今日帶量上漲，盤中一度達94.4元，寫下波段新高，終場股價上漲2.51%，收在94元。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股13日呈現多空激烈交戰走勢，終場加權指數下跌43點、收27,903點，守住5日線，成交值暴衝至6,572.26億元。由於市場預估美國12月份可能再度降息，資金回流到金融股，其中，富邦金（2881）今日帶量上漲，盤中一度達94.4元，寫下波段新高，終場股價上漲2.51%，收在94元。

富邦金近日股價進行盤整，但由於Q3財報即將公布，買盤湧現，今日成交量達53,903張，其中外資今日大買28,572張，近十日買進48,359張，帶動股價時隔九個月再度站上94元大關。

富邦金控日前公布10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.51元。富邦金控及子公司富邦人壽10月獲利均為歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前十月獲利皆創下歷年同期新高。

富邦人壽10月稅後純益為123.5億元，較去年同期成長114%，獲利創下歷年10月同期新高；累計前十月稅後純益602.0億元。富邦人壽指出，本月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。

台北富邦銀行10月稅後純益32.3億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長46%，為歷年10月新高。累計前十月稅後純益324.1億元，較去年同期成長19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。

富邦產險10月稅後純益5.8億元，累計前十月稅後純益56.9億元，較去年同期成長63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升

富邦金控 台股
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

10月定期定額前20名 00830、00981A 漲贏台積電

創見10月EPS 1.51元

美政府重啟將現「數據洪流」 牽動聯準會今年最後利率決策

分紅保單買氣旺 富邦人壽「美富紅運」三年保費突破400億元

相關新聞

富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關

台股13日呈現多空激烈交戰走勢，終場加權指數下跌43點、收27,903點，守住5日線，成交值暴衝至6,572.26億元。...

東元法說前盤中最高飆漲逾7% 量能急遽放大 市場關注與鴻海合作進度

機電大廠東元（1504）預計13日下午舉行法說會並公布第3季財報，股價盤中逆勢走高。截至12點50分，東元股價暫報109...

皇家可口前三季 EPS達5.38元 創歷史新高

杜老爺等知名品牌的母公司皇家可口（7791）公布114年第3季財報，前三季每股盈餘（EPS）達5.38元，創下歷史新高。

森崴、91APP 11月13日停牌

再生能源大廠森崴能源（6806）昨（12）日公告，因有重大訊息待公布，今（13）日股票將暫停交易。外界研判，可能與台電的...

和泰車第3季賺進一股本

車市龍頭和泰車（2207）財報出爐，第3季單季稅後純益55.83億元，年增達30.4%，每股純益（EPS）10.03元；...

佳龍第3季 EPS 0.04元 網家-0.66元

佳龍（9955）昨（12）日公告第3季稅後純益3,627萬元，終結連續22季虧損，每股純益0.04元；前三季稅後淨損3,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。