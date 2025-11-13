富邦金衛冕金控獲利王 股價寫波段新高、重返94元大關
台股13日呈現多空激烈交戰走勢，終場加權指數下跌43點、收27,903點，守住5日線，成交值暴衝至6,572.26億元。由於市場預估美國12月份可能再度降息，資金回流到金融股，其中，富邦金（2881）今日帶量上漲，盤中一度達94.4元，寫下波段新高，終場股價上漲2.51%，收在94元。
富邦金近日股價進行盤整，但由於Q3財報即將公布，買盤湧現，今日成交量達53,903張，其中外資今日大買28,572張，近十日買進48,359張，帶動股價時隔九個月再度站上94元大關。
富邦金控日前公布10月自結合併稅後純益179.2億元。累計前十月合併稅後純益1,088.4億元，每股稅後盈餘（EPS）為7.51元。富邦金控及子公司富邦人壽10月獲利均為歷年同期新高；台北富邦銀行、富邦證券單月及累計前十月獲利皆創下歷年同期新高。
富邦人壽10月稅後純益為123.5億元，較去年同期成長114%，獲利創下歷年10月同期新高；累計前十月稅後純益602.0億元。富邦人壽指出，本月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。
台北富邦銀行10月稅後純益32.3億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長46%，為歷年10月新高。累計前十月稅後純益324.1億元，較去年同期成長19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。
富邦產險10月稅後純益5.8億元，累計前十月稅後純益56.9億元，較去年同期成長63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升
