信義房屋法說會／表現優於市場 獲利0.86億元、季增175%

信義房屋（9940）11在法說會中表示，第3季在不動產市場觀望氣氛延續、交易量縮減的情況下，公司仍展現穩健經營韌性，成交件數變化優於整體市場表現，合併營收達23.04億元、年減22.11%，惟季增0.48%，第3季稅後純益0.86億元、年減78.7%，惟季增175%，每股純益達0.12元。

信義房屋表示，第3季受央行信用管制持續及市場理性觀望下，六都移轉棟數年減三成，整體房市維持盤整格局，讓公司仲介業務也受到影響，仲介事業勞務收入為22.70億元、年減22.28%，惟信義房屋仍維持穩健市占，另外集團在國內商用不動產仲介業務則成長逾25%。

第3季開發事業營收0.34億元，年減9.03%；信義房屋指出，「信義嘉品」預計今年11月中開始交屋，年底前預計完成九成交屋，挹注第4季營收獲利；「信義嘉學」目前工程進度至地上六層樓，進度優於預期，預計2028年完工交屋。觀光旅遊事業則持續投入沙巴的洲際酒店工程，預定於2027年底開幕。

累計信義房屋今年前三季營收達68.09億元、年減34.4%，稅後純益達0.54億元、年減96.4%，每股純益達0.07元。

信義房屋表示，面對市場盤整期，公司將持續發揮直營體系優勢，深化同仁「圓夢行動」理念，強化行動力與服務品質及動能，結合集團資源，致力協助客戶完成購售屋的託付，鞏固交易安全與品牌信任，並透過跨事業體整合，增進整體經營效益。

同時，信義房屋指出，除了傾力銷售「山水嘉庭」案的餘屋外，「信義嘉品」之交屋將有助於整體營收獲利的提升；信義開發將持續優化交屋服務，並且全力推進「信義嘉學」案的工程進度與聯開案的前置規劃，打造居住好生活的家。

展望後市，信義房屋指出，新青安貸款銀行承作意願增加可望進一步支撐剛性需求，整體而言央行選擇性信用管制政策於第4季預期不會明顯鬆綁，利率水準仍維持緊縮。

不過，信義房屋強調，股市維持高檔，經濟表現穩定，預期房市仍會維持盤整格局，市場仍是自用當道。央行要求各銀行自主管理不動產貸款的計畫將於2025年底屆滿一年，接下來政策是否延續，應仍視自主管理計畫結果是否符合預期。