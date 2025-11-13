聯邦銀法說會／今年前三季EPS 0.91元 總資產已連續五年增長

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

聯邦銀行（2838）13日舉行114年度第3季線上法人說明會，公布自結財務數字及營運成果。聯邦銀表示，在各項核心業務穩健成長挹注下，今年前三季累積合併稅後淨利經會計師核閱後達44.61億元，較去年同期增加3.46%，每股盈餘（EPS）0.91元，總資產已連續五年增長，規模達1.02兆元。

綜觀聯邦銀行主要業務表現，存放款業務方面，截至9月底總存款平均餘額逾8,353億元，年增6.14%，總放款平均餘額逾6,319億元，年增4.76%。此外，受惠於存放款利差、商業本票利息及外幣公債息皆增加，利息淨收益年增17.11%，手續費淨收益亦年增2.76%。

聯邦銀行表示，信用卡業務表現優異，前三季信用卡整體營收達45.09億元，年增11.44%。截至9月底，聯邦銀行有效卡數逾185萬卡，有效卡率高達67.15%，顯示卡友使用活絡與黏著度良好。

資本結構及資產品質方面，截至第3季聯邦銀行資本適足率14.46%，第一類資本比率13.07%、普通股權益比率10.8%，展現穩健體質；逾放金額為14.85億元，逾放比率0.23%，備抵呆帳覆蓋率507.35%，顯示聯邦銀行嚴謹控管整體資產品質。

聯邦銀行總經理許維文表示，今年整體金融市場雖受央行信用管制及國際市場不確定性影響，但本行核心業務仍維持良好動能，未來也將憑藉「穩中求進」經營策略，展現穩定的獲利能力，穩步朝全年營運目標邁進。

