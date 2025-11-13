宇隆法說會／打入人形、動物型機器人供應鏈 明年業績大爆發

宇隆（2233）科技13日召開法說會，透過影片宣布打入各種人形、動物型機器人供應鏈，AI 減速機業務明年進入大爆發，2026年營收獲利出現全新的想像空間。

尤其宇隆與信邦（3023）簽署策略合作備忘錄效益也會發揮效益，外傳不排除還有鴻海（2317）等合作夥伴。

宇隆總經理蔡銘東表示，宇隆科技近年投入的減速機業務已完成產品線布局，明年預計占營業額的比重將出現雙位數，成營收、獲利主要貢獻，產品包含行星、微型行星、諧波減速機及RV 減速機等系列產品，並陸續導入協作型與人形機器人、機器狗、AMR、AGV、自動化倉儲及低空經濟eVTOL等應用平台。

蔡銘東分析，相較傳統汽車與自行車等零組件，減速機產品具備毛利率更高、整機系統綁定度深之特性，導入後的客戶黏著性高，可望成為未來二到三年營收成長動能的主要來源。

此外，宇隆與信邦簽署策略合作備忘錄，雙方將結合精密傳動、控制模組、連結設計與國際客戶服務能量，使TUF ONE不再只是單純減速機的供應，而能以更接近系統整合端的「模組化形式」切入市場。此舉有助於縮短終端客戶導入時間，並快速滲透至不同類型的機器人、無人機、機器狗及自動化解決方案的平台項目。

目前多項減速機產品已在協作型機器人關節、移動式物流載具等進行實測，人形機器人國際大廠亦認可TUF ONE諧波減速機的品質，將展開進一步合作。

宇隆將於 11 月底德國的SPS 工業自動化展中，展隆示自主設計開發的人形機器人概念機種TUF-X，充分展現TUF ONE在人形機器人與協作手臂的完整解決方案，進一步擴大與國際知名客戶的業務合作機會。

2026 年的營運重心將從「產品被看見」轉向「產品開始放量」，隨著減速機事業進入量產周期、供應鏈角色逐漸明確，成為AI概念族群之一。