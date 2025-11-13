長興財報／第3季獲利5.75億元、年增25.8％ 前三季EPS 1.09元

長興（1717）13日公告第3季財報，單季營收100.96億元，年減10.9％；稅後純益5.75億元，年增25.8％，每股純益0.49元；累計前三季營收305.62億元，年減7.2％；稅後純益12.77億元，年減5.3％，每股純益1.09元。

另子公司長廣精機（7795）辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股8,000千股，每股發行價格暫定以158元溢價發行，預計今年底至明年初掛牌上市。

長興表示，三大事業部門保持穩定出貨，第3季營收100.96億元，較去年同期減少10.9％；安徽銅陵新廠稼動、新產品投入費用增加，第3季營業利益3.15億元，年減39.2％；第3季有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，挹注稅後純益達5.75億元，年增25.8％。累計前三季營收305.62億元，年減7.17％；原料成本改善及產品組合優化，毛利率優於去年同期，稅後純益12.77億元，年減5.3％，EPS 1.09元。

面對中國大陸經濟成長趨緩的挑戰，長興三大事業部門以高附加價值產品維持競爭力及毛利率，前三季營收占比分別為合成樹脂48.8％、電子材料25.3％、特用材料25.4％，預期全年保持穩定。受惠AI伺服器對IC載板需求大增，第4季電子材料部門的精密設備出貨旺季可期。