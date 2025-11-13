聽新聞
東元法說前盤中最高飆漲逾7% 量能急遽放大 市場關注與鴻海合作進度
機電大廠東元（1504）預計13日下午舉行法說會並公布第3季財報，股價盤中逆勢走高。截至12點50分，東元股價暫報109.5元，上漲3.5元，漲幅3.30%，盤中最高曾觸及113.5元，最高漲幅逾7%。盤中成交量已逾3,9500張，大幅超越12日全日13,015張的量能。外資與自營商連兩日同步買超，市場對法說會和未來展望高度期待。
東元法說會將於13日下午四點召開，市場高度關注東元與鴻海換股結盟後，共同跨足全球AI資料中心（AIDC）版圖的合作進展。東元在結盟中將負責機電、散熱與電力基礎設施等關鍵環節，預計明年效益將逐步顯現。
東元10月營收49.68億元，年增17.08%。累計前十月營收487.27億元，年增5.98%，為同期歷史次高。公司預期下半年接單優於上半年，營運穩健。此外，東元於近期被納入MSCI全球標準型指數成分股，將於24日收盤後生效，法人預期有望進一步吸引被動式基金買盤。
