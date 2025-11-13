快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

東元法說前盤中最高飆漲逾7% 量能急遽放大 市場關注與鴻海合作進度

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎／攝影。
機電大廠東元（1504）預計13日下午舉行法說會並公布第3季財報，股價盤中逆勢走高。截至12點50分，東元股價暫報109.5元，上漲3.5元，漲幅3.30%，盤中最高曾觸及113.5元，最高漲幅逾7%。盤中成交量已逾3,9500張，大幅超越12日全日13,015張的量能。外資與自營商連兩日同步買超，市場對法說會和未來展望高度期待。

東元法說會將於13日下午四點召開，市場高度關注東元與鴻海換股結盟後，共同跨足全球AI資料中心（AIDC）版圖的合作進展。東元在結盟中將負責機電、散熱與電力基礎設施等關鍵環節，預計明年效益將逐步顯現。

東元10月營收49.68億元，年增17.08%。累計前十月營收487.27億元，年增5.98%，為同期歷史次高。公司預期下半年接單優於上半年，營運穩健。此外，東元於近期被納入MSCI全球標準型指數成分股，將於24日收盤後生效，法人預期有望進一步吸引被動式基金買盤。

東元 法說會 鴻海
皇家可口前三季 EPS達5.38元 創歷史新高

杜老爺等知名品牌的母公司皇家可口（7791）公布114年第3季財報，前三季每股盈餘（EPS）達5.38元，創下歷史新高。

森崴、91APP 11月13日停牌

再生能源大廠森崴能源（6806）昨（12）日公告，因有重大訊息待公布，今（13）日股票將暫停交易。外界研判，可能與台電的...

和泰車第3季賺進一股本

車市龍頭和泰車（2207）財報出爐，第3季單季稅後純益55.83億元，年增達30.4%，每股純益（EPS）10.03元；...

佳龍第3季 EPS 0.04元 網家-0.66元

佳龍（9955）昨（12）日公告第3季稅後純益3,627萬元，終結連續22季虧損，每股純益0.04元；前三季稅後淨損3,...

聚陽2026年展望 擁三利多

成衣大廠聚陽（1477）昨（12）日法說釋出正向展望，聚陽表示，2026年在「出貨量、產品價格與獲利能力」三方面，均可望...

