皇家可口前三季 EPS達5.38元 創歷史新高

杜老爺等知名品牌的母公司皇家可口（7791）公布114年第3季財報，前三季每股盈餘（EPS）達5.38元，創下歷史新高。

根據財報資料，皇家可口前三季稅後純益達3.76億元，年增11%（YOY），稅後淨利率亦較去年同期提升2個百分點，顯示公司在營收成長的同時，成本與費用控管成效顯著，整體獲利表現亮眼。

自掛牌以來，雖市場資金多集中於AI族群，皇家可口成交量相對平穩，但憑藉冰品與急凍熟麵兩大核心事業引擎持續發力，114年前三季營收達20.7億元，營業淨利率達16%，不僅優於去年同期，也超越市場預期。

法人分析，按皇家可口12日收盤價73.2元，若以今年前三季獲利5.38元，而該公司每年現金股息配發率約6-7成推算，明年度現金股息應可望超過3.8元，設算殖利率超過5%，高於全體上市食品工業平均之3.89%，是具備營運成長性、獲利表現亮眼及高股息等優勢。

皇家可口營收占比約過八成的冰品事業，已連續三年維持近20%的年複合成長率，為公司穩健獲利的「金牛事業部」，穩定挹注現金流與市場佔有率。急凍熟麵事業雖目前僅占營收兩成，但受惠於餐飲業缺工與家戶對「安心、安全、快速」飲食需求的增加，公司於今年完成第三條產線擴建，全面提升產能，未來將積極拓展B2B合作（包括八方雲集旗下梁社漢、五星級飯店及連鎖餐飲集團），同時也強化B2C通路布局，與7-ELEVEN、全家、全聯等零售通路合作順利推進。隨著供應能力大幅提升，公司將於第四季起擴大與國際量販通路合作，進軍海外市場，為邁向國際零售舞台的重要里程碑。