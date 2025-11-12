豐泰前三季每股純益3.65元、中傑前三季每股純益2.94元
製鞋大廠豐泰（9910）董事會12日通過第3季合併財報，合併營收216.82億元，季增6.3%、年減4.5%，稅後純益17.4億元，季增141.6%、年增21.9%，每股稅後純益1.76元，獲利為近11個季度的高點。
豐泰前三季合併營收628.02億元，營業毛利144.47億元，稅後純益36.08億元、年減15.7%，每股稅後純益3.65元。
另一家製鞋大廠中傑，前三季合併營收167.22億元，營業毛利為19.35億元，稅後純益4.46億元、年減65.4%，每股稅後純益2.94元。
全球製鞋龍頭寶成13日將公告第3季合併財報。而以目前各家製鞋廠公布的財報，來億前三季每股稅後純益9.16元，穩居製鞋業獲利王，其次依序為志強5.32元、鈺齊4.26元、豐泰3.65元、中傑2.94元。
寶成、來億及中傑，日前公布10月合併營收，寶成10月合併營收呈月增、年減走勢，來億則是年月雙增，較現較為凸出；整體來看，第4季雖為製鞋業傳統旺季，但關稅議題仍影響各家廠商接單出貨表現。
