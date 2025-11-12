世界健身第3季每股純益1.04元、獲利創同期新高 董事會通過配息0.93元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

世界健身-KY（2762）董事會12日通過第3季合併財報，合併營收28.20億元，季增4%、年增14.1%，創單季營收歷史新高，稅後純益1.13億元，季增41.2%、年增79.3%，每股稅後純益1.04元，獲利則為同期新高。

世界健身前三季合併營收81.05億元、年增11.4%，營業毛利13億元，稅後純益2.42億元、年減16.8%，每股稅後純益2.22元。

董事會同時通過第3季配發現金股利0.93元，彰顯對股東報酬的承諾。另外，董事會也授權發行5億元無擔保可轉換公司債（CB），資金將用於高報酬率投資計畫，包括加速海外直營健身俱樂部擴張，以及推動AI驅動的健康管理平台開發。

世界健身持續加速全球市場布局，營運版圖首度突破280家據點，包括近期新開幕的美國紐澤西、埃及吉薩，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖。

另外，世界健身稍早也宣布，與墨西哥簽署特許經營總協議（MFA），該協議將為墨西哥帶來至少30家新的World Gym門市。

目前，在墨西哥北部擁有11家分店的International Fitness Group，將依循該協議內容，於2025年底前開設首批特許經營門市。

至於國內市場，世界健身從今年初至今已陸續新增10家分店，其中包括在新竹科技重鎮打造的千坪獨棟竹北華興店。目前全台分店數已達139家，並持續擴張中。

世界健身董事長柯約翰表示，世界健身目前正與台灣領先醫療機構合作，擬推出AI驅動的整合健康管理服務，結合生物標記分析、身體組成數據與體適能檢測，透過AI分析工具，提供個人化報告及健康指數追蹤。

該計畫為台灣首創，將健身房可測得的身體組成和體能數據，與醫療級健康監測技術串聯，建構完整健康生態系。

柯約翰說，第3季營收與獲利表現亮眼，驗證了商業模式的可擴張性，也讓公司對未來季度發展極具信心。而隨公司債發行、進軍新市場及整合全新健康平台，這些都是瞄準下一世代個人化健康服務的前瞻投資，可望挹注營運持續穩健成長。

健身 董事長
