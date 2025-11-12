三能財報／第3季稅後純益0.49億元、年增19.5% EPS 0.81元

三能-KY（6671）董事會通過第3季合併財報，合併營收5.01億元，與去年同期相當，稅後純益0.49億元，季增68.9%、年增19.5%，每股稅後純益0.81元；前三季稅後純益1億元、年減24.8%，每股稅後純益1.65元。

三能也宣布，將於11月14日至16日，在台中大里廠區舉辦一年一度的「烘焙週年慶」，推出上千款烘焙器具，希望透過現場特價促銷與產品體驗活動，帶動營收商機。

三能指出，第3季淨利成長，主要因為毛利率在第3季達到38%，加上營業費用控管得宜，較去年同期下降。另外影響第2季獲利的匯率因素，在第3季已逐漸緩和，故使第3季合併淨利增加。

法人表示，在目前國內外總體環境不利傳統產業營運，且中國大陸經濟景氣仍屬低檔情況下，三能集團毛利與獲利仍能成長，實屬難得。

三能表示，今年10月有兩項世界級麵包競賽，分別為義大利「世界耶誕麵包錦標賽」與法國「第十屆世界麵包大賽」，兩場國際水準的賽事選手們皆卯足全力，並為團隊分別取得冠軍、亞軍及第五名的佳績。

而三能在這兩場國際賽事中都沒有缺席，並獲得國際賽事選手們肯定，三能以直接贊助優質烘焙器具與模具，成為選手們最強而有力的後盾，讓他們可以無後顧之憂極力爭取佳績。

多年來，三能集團始終是各大展會及賽事背後的推手之一，公司以匠心式的服務貫穿賽事流程，透過不斷聆聽選手需求，堅持提供優質且符合潮流趨勢的烘焙器具。

另外，三能於10月參加在台北南港展覽館舉辦的「2025年台灣戶外用品展」，連續兩年以戶外用品品牌「SANNENG OUTDOOR」與會，推出露營所需相關的炊具、杯具、桌椅、燈具等商品，全力爭取戶外品牌能見度，進一步拓展市場。

鎖定東南亞烘焙業新興市場，三能預計11月參加在雅加達舉行的「印尼國際食品展」，透過印尼廠區的啟用，希望能持續拓展東南亞市場，帶動亞洲市場的銷售成長動能。