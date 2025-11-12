美時財報／前三季賺35.9億元、EPS 13.82元 第3季EPS為5.53元

美時（1795）12日晚間公布第3季財報，前三季稅後純益35.98億元，年減8.5%，前三季每股稅後純益（EPS）13.82元；其中第3季EPS為5.53元，同比減少7%。

美時表示，今年前三季合併營收142.48億元，較去年同期成長1%，持續受惠於亞洲市場的成長動能，但部分因血癌藥Lenalidomide的銷售高峰遞延到第4季，導致出口市場貢獻減少所抵，至前三季EPS為13.82元，較去年同期減少8%，主要由於今年4月美金對台幣大幅貶值，產生了新台幣2.71億元的一次性匯損影響。若排除匯損影響，調整後EPS為新台幣14.65元，同比減少3%。

美時2025年第3季營收為47.71億元，較去年同期減少9%，主要由於Lenalidomide的銷售高峰從去年的第3季遞延至今年的第4季，致第3季EPS為5.53元，同比減少7%。

美時總經理Petar Vazharov表示，截至目前的營運表現穩健，並且符合預期，反映了美國血癌藥Lenalidomide的銷售高峰遞延至第4季。亞洲市場維持強勁動能，主要受到東南亞市場的推動。成熟市場如台灣與韓國，也保持穩健的表現。

Petar Vazharov補充道，美時對Alvogen US的收購案仍按計畫進展，預期於今年年底前完成，這具有轉型意義的里程碑將使美時躋身全球前 20 大專科製藥公司之列，並推動公司邁入下一階段的成長。