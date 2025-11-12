台塑三寶啟動南亞科第三次處分 預計再各出售約1.89萬張

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

記憶體產業景氣翻揚帶動南亞科（2408）股價從9月初不到50元一路狂飆至11月創下歷史新高172.5元，大股東台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）緊抓市場熱度連續啟動處分計畫。繼公告完成第二次處分計畫，各出售南亞科1.8萬張，合計套現78.5億元，12日啟動第三次處分計畫，預計再各出售約1.89萬張。

台塑、台化、台塑化10月28日公告各處分南亞科2.5萬張，合計套現74億元。第二次各處分南亞科1.8萬張已執行完畢；其中，台塑、台化、台塑化每股交易均價各為145. 23元、145.85元、145.09元，交易總額分別為26.14億元、26.25億元、26.11億元。處分後，三家公司對南亞科持股比率皆降至9.4176%。

而著眼強化營運資金運用，台塑、台化及台塑化11日同步宣告，啟動南亞科第三次股權調節計畫，預計從11月12日至明年1月30日，分別再出脫南亞科1萬8,972張；若依核決權限簽准日期11月11日南亞科收盤價164.5元估算，交易金額各約31.2億元。倘若順利完成股權處分，三家公司對南亞科持股比將降至8.8053%。

台塑表示，當初投資南亞科並非以交易為目的，因此在會計界定上，是放在未分配盈餘項下，原本每季就會按持有成本與市價的差別認列未實現損益，因此一系列處分不會有處分利益，不影響各公司EPS，惟未分配盈餘會因此增加。

南亞科 台塑化
×

