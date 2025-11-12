佳龍財報／Q3獲利轉正！終結連22季虧損 非貴金屬營收占比提升是關鍵

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
佳龍科技環科廠。圖／公司提供
佳龍科技環科廠。圖／公司提供

佳龍（9955）12日公告第3季財報，終結了連續22季的單季虧損，單季稅後純益3,627萬元，較第2季虧損424萬元成功由虧轉盈，並較去年同期虧損2,201萬元亦順利轉正，每股純益0.04元。累計前三季稅後淨損3,857萬元，虧損幅度較去年同期7,812萬元大幅收斂，每股淨損0.37元。

佳龍第3季營收3.82億元，較第2季略為回檔（季減9.38％，年增32.14％），但獲利能力卻大幅提升，關鍵在於產品結構轉型成效顯現。

佳龍指出，過去營收有高達95％來自於貴金屬業務，僅5％來自於非貴金屬業務。透過近年來的轉型布局，目前非貴金屬業務的營收比重已提升至15％，由於非貴金屬的毛利率約30％至50％，遠優於貴金屬的毛利率約3％至5％，因此即使營收波動，仍帶動整體獲利改善。

此外，在產品組合優化下，佳龍第3季毛利率11.16％，較第2季6.50％季增4.66個百分點，較去年同期7.40％年增3.76個百分點。

佳龍表示，在非貴金屬的業務組成中，核心成長動能來自「廢棄物再生利用」，透過回收3C電子產品或工業廢棄物以提煉「廢五金」，占非貴金屬營收比重的10％至12％。此外，其餘非貴金屬業務還包括工業零件清洗、太陽能發電收入以及提供給半導體客戶的材料加工與貴金屬精煉服務費。

營收
