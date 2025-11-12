台泥財報／第3季本業回穩 受單次火災損失影響帳面轉虧

台泥（1101）12日公布第3季財報，受單次火災損失影響帳面轉虧，單季稅後虧損102億元，每股淨損1.36元；累計前三季稅後虧損92億元，每股淨損1.28元。

另外，台泥今日董事會並通過增資台泥儲能科技案，總增資金額為28.5億元；同時，決議發行無擔保普通公司債，以新台幣200億元為上限。

台泥表示，此次第3季虧損的主要原因，係來自於旗下子公司三元能源科技公司位於高雄的電池廠於7月發生火災事故，造成資產及存貨損毀，並因此認列重大損失所致。

台泥為此事故認列了162.4億元的單次性非經常性損失，其中132億元歸屬於台泥母公司，是造成本季帳面財務表現的主要影響因素。

台泥說明，若排除此單次性的三元事件損失，台泥第3季營業本業盈餘約30億元，與去年同期水準相當。在營收方面，第3季合併營收達390億元，相較於去年同期的410億元，下降4.9%；但相比第2季的353億元，則增長了10.5%。

公司強調，此次火災損失影響了第3季的財務報表結果，但對公司的現金流並無顯著影響，並且未對長期營運能力造成重大挑戰。在保險理賠方面，三元能源公司預計在今年年底可收到22.65億元之理賠款。目前保險公司已併同第三公證人完成現場勘驗，相關保險理賠金額將於確定可收取時，認列相關理賠收入。