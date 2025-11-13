聽新聞
聚陽2026年展望 擁三利多
成衣大廠聚陽（1477）昨（12）日法說釋出正向展望，聚陽表示，2026年在「出貨量、產品價格與獲利能力」三方面，均可望優於2025年。
聚陽說明，明年展望佳主因外在變數趨穩，關稅框架陸續明朗，匯率波動收斂，加上北美舉辦世界盃足球賽，使運動品牌需求將升溫，運動盤訂單動能有望成為明年主軸，推升毛利結構與接單品質。
聚陽指出，2025年受關稅與台幣升值牽動，營運承壓；然而一旦關稅分擔機制確定、匯率回歸常態，2026年營運表現可望全面回溫。就終端而論，客戶雖受關稅調整而調升零售價，但美國經濟仍具韌性，調價幅度在可接受範圍，需求應為「中性偏溫和」。在此基礎上，法人預估，聚陽2026年出貨量成長幅度將為「中高個位數」，若追加單落地，則有機會突破雙位數。
產品與客群布局方面，運動盤以美系客戶為主，將是2026年亮點，受北美世足帶動，品牌拉貨節奏可望於上半年發酵；運動盤毛利與接單價格優於流行盤，有助整體獲利。聚陽前五大客戶2026年給予的訂單預估皆優於2025年；日本市場亦不弱，至少不低於今年水準。
