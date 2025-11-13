快訊

和泰車第3季賺進一股本

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
和泰車董事長黃南光。記者蘇健忠／攝影
車市龍頭和泰車（2207）財報出爐，第3季單季稅後純益55.83億元，年增達30.4%，每股純益（EPS）10.03元；累計前三季稅後純益138.5億元、年減13.7%，EPS 24.86元。

業內指出，今年車市因貨物稅減徵與進口車關稅調降等議題影響下，各大車廠營運多一片慘淡，但和泰車單季獲利仍逾一個資本額，表現超出市場預期。

和泰車表示，今年車市相對去年衰退，屬於競爭更加激烈的年度，第3季相對去年同期獲利約增加15億元，其中12億元來自遠期外匯評價，去年為虧損，今年為獲利狀況，其餘3億元則是本業收益。

雖然和泰車第3季的新車銷售台數較去年同期減少一點，但高階車款的銷售比率拉高，因而帶動本業的獲利，使得和泰車第3季獲利逆勢成長。

事實上，今年第2季開始即因為貨物稅議題與進口車關稅調降的議題，造成消費者緩購，一直緩到9月貨物稅議題終於底定，情況才終於有所好轉，整體車市較去年同期衰退，各家車廠的銷售台數與整體營收都明顯衰退。不過和泰車挾著強大的產品力與提早應對，銷售相對穩定，並拉高市占率。

和泰車不只在民俗月為主的9月營收208.78億元，年增3.8%，前九月合併營收2,119.36億元，微幅增加0.2%，有效支撐和泰車的獲利表現。和泰車10月營收約242.2億元，呈現年月雙增，年增7.1%，營收數字改寫創歷年同期新高，累計前十月營收2,320.5億元，年增1.4%，也是同期高。

和泰車分析獲利因素指出，今年前三季汽車總市場較去年同期仍呈現下滑，但TOYOTA與LEXUS銷售表現穩健，市占率較去年同期提升4%。且受惠於高價車款販賣增加，致本業獲利仍較去年同期微幅成長。

和泰車累計前三季的獲利表現較去年同期衰退，主要是轉投資事業獲利減少。和泰興業與和潤於去年認列一次性大樓處分利益，使基期較高，獲利較去年同期減少。稅後淨利差異，尚包含2024年和泰產險減資彌補虧損，認列所得稅利益所致。

相關新聞

森崴、91APP 11月13日停牌

再生能源大廠森崴能源（6806）昨（12）日公告，因有重大訊息待公布，今（13）日股票將暫停交易。外界研判，可能與台電的...

和泰車第3季賺進一股本

車市龍頭和泰車（2207）財報出爐，第3季單季稅後純益55.83億元，年增達30.4%，每股純益（EPS）10.03元；...

佳龍第3季 EPS 0.04元 網家-0.66元

佳龍（9955）昨（12）日公告第3季稅後純益3,627萬元，終結連續22季虧損，每股純益0.04元；前三季稅後淨損3,...

聚陽2026年展望 擁三利多

成衣大廠聚陽（1477）昨（12）日法說釋出正向展望，聚陽表示，2026年在「出貨量、產品價格與獲利能力」三方面，均可望...

億豐2025年前三季 EPS 15.83元 墨國擴廠

億豐（8464）昨（12）日公告第3季財報，稅後純益17.1億元，年減3.6%，單季純益5.83元；前三季稅後純益46....

長榮鋼2025年前三季 EPS 7.36元 後市俏

長榮鋼（2211）昨（12）日董事會通過財報，今年第3季稅後純益11.9億元、年增47%，每股純益2.87元；累計前三季...

