雙鍵財報／第3季開始獲利 EPS 0.24元

雙鍵（4764）12日公布第3季財報，前三季累計稅後純益5,274萬元，每股純益（EPS）0.62元；第3季稅後純益2,065萬元，年增達193%，每股純益0.24元。雙鍵第3季獲利年增近二倍，法人認為，其電子化學品轉型已初見成效，並看好AI發展將持續帶旺產品需求。

雙鍵上半年僅損益兩平，第3季開始獲利；該公司更在10月法說會上表示，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證。

雙鍵近日也公布10月營收2.2億元，年減11.94%，前十月累計營收22.84億元，年增4.16%。

雙鍵主要產品，包含塑膠添加劑、 光固化材料、數位紡織材料及電子材料；其中，主要電子材料包含5G、6G材料、LED封裝材料、光學塗料、電子級溶劑及晶圓用膠。法人認為，電子材料因雙鍵的技術符合AI產業高耐熱需求，公司多角化轉型初見成效。

展望未來，雙鍵表示，其電子材料產品部分，將鎖定AI市場帶動的成長需求，持續研發並優化製程。在5G／6G電子材料領域，將致力發展創新結構、優異物性及效能，以及基礎原料自主開發；電子化學品代工領域，也將以即時供應及穩定品質，持續維持競爭優勢。