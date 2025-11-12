快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

雙鍵財報／第3季開始獲利 EPS 0.24元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雙鍵（4764）12日公布第3季財報，前三季累計稅後純益5,274萬元，每股純益（EPS）0.62元；第3季稅後純益2,065萬元，年增達193%，每股純益0.24元。雙鍵第3季獲利年增近二倍，法人認為，其電子化學品轉型已初見成效，並看好AI發展將持續帶旺產品需求。

雙鍵上半年僅損益兩平，第3季開始獲利；該公司更在10月法說會上表示，其電子化學產品營收占比已突破整體營收10%，其中以5G與6G銅箔基板的關鍵樹脂材料為主，且品質獲大廠認證。

雙鍵近日也公布10月營收2.2億元，年減11.94%，前十月累計營收22.84億元，年增4.16%。

雙鍵主要產品，包含塑膠添加劑、 光固化材料、數位紡織材料及電子材料；其中，主要電子材料包含5G、6G材料、LED封裝材料、光學塗料、電子級溶劑及晶圓用膠。法人認為，電子材料因雙鍵的技術符合AI產業高耐熱需求，公司多角化轉型初見成效。

展望未來，雙鍵表示，其電子材料產品部分，將鎖定AI市場帶動的成長需求，持續研發並優化製程。在5G／6G電子材料領域，將致力發展創新結構、優異物性及效能，以及基礎原料自主開發；電子化學品代工領域，也將以即時供應及穩定品質，持續維持競爭優勢。

營收 6G
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

英業達第3季獲利四年新高 淨利27.3億 EPS 0.76元

廣達前三季 EPS 13.7元同期新高 緯創6.43元 法人估今年賺一股本

裕民第3季 EPS 1.72元 看好市場正向

相關新聞

有大事？永崴投控與旗下森崴能源 13日雙雙同步停牌

臺灣證券交易所公告，永崴投控（3712）上市普通股及以其為標的之認購（售）權證自13日起暫停交易，旗下子公司森崴能源（6...

海空齊「報」喜！航海王領軍出發 類指力甩連三跌

航運類指連跌三天後，12日多頭重新揚帆！萬海（2615）第3季單季稅後純益勝上半年、EPS達4.15元，航空三雄10月營...

上銀第3季每股賺1.26元

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨（11）日在法說會中宣布，上銀物流專用機器人預計明年初可以小批量出貨，開...

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13...

國產亮眼 第3季獲利季增18%

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（11）日公布第3季財報，單季稅後純益10.23億元、年增18.9%，每股純益（EPS）0...

裕民第3季 EPS 1.72元 看好市場正向

裕民（2606） 昨（11）日公告第3季財報，單季毛利率為35.3%，稅後純益14.52億元，季增123.8%，年減6....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。