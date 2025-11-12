興富發財報／第3季稅後純益15.2億元 EPS 0.72元
興富發（2542）12日公告，第3季稅後純益15.2億元，年減15.03%，每股純益（EPS）0.72元；今年前三季稅後純益20.1億元，年減34.16％，每股純益0.95元。
興富發表示，今年完工量多數落在年底，主要受到缺工影響，因此有部分案量遞延至明年
推案方面，興富發表示，今年以住宅和商辦雙引擎前進，合計推出九案，總銷共1,542億元，其中商辦、住宅比例約各半，以區域來看，北部瞄準新莊副都心、內湖科技園區，中部鎖定台中七期、台南布局南科，高雄聚焦亞洲新灣區與高雄新站爆發力。
興富發表示，今年在輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，為國內房市注入強心針，加上購屋族漸漸適應政策，近期房市已經開始回溫了，只要價格、地點、規劃合理，來客量都較先前多，顯見市場仍有剛性需求。
