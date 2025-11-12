長榮鋼財報／第3季獲利大增47% 後市看俏
長榮鋼（2211）12日董事會通過財報，今年第3季稅後純益11.9億元、年增47%，每股稅後純益2.87元。展望後市，長榮鋼滿手訂單，出貨排程到明年下半年，中長期持續暢旺。
法人表示，長榮鋼公司治理到位，隨著國內科技大廠擴建，以及各項基礎建設持續推進，基本面展望樂觀。
長榮鋼公告，第3季稅後純益11.98億元，與去年同期的8.12元相比、年增47%；單季每股稅後純益2.87元，與去年同期的1.95元比較大幅成長。
長榮鋼今年前3季營業收入115億元，營業毛利32.7億元，營業利益28.4億元，稅後純益30.6億元，前3季每股稅後純益7.36元。
今年第3季長榮鋼期末總資產385億元，期末總負債81億元，期末歸屬於母公司業主權益269億元，凸顯優異的財務體質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言