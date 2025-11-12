長榮鋼財報／第3季獲利大增47% 後市看俏

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

長榮鋼（2211）12日董事會通過財報，今年第3季稅後純益11.9億元、年增47%，每股稅後純益2.87元。展望後市，長榮鋼滿手訂單，出貨排程到明年下半年，中長期持續暢旺。

法人表示，長榮鋼公司治理到位，隨著國內科技大廠擴建，以及各項基礎建設持續推進，基本面展望樂觀。

長榮鋼公告，第3季稅後純益11.98億元，與去年同期的8.12元相比、年增47%；單季每股稅後純益2.87元，與去年同期的1.95元比較大幅成長。

長榮鋼今年前3季營業收入115億元，營業毛利32.7億元，營業利益28.4億元，稅後純益30.6億元，前3季每股稅後純益7.36元。

今年第3季長榮鋼期末總資產385億元，期末總負債81億元，期末歸屬於母公司業主權益269億元，凸顯優異的財務體質。

長榮鋼 財報
