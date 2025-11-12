營收、獲利同創新高 世界健身第三季每股賺1.04元

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照
世界健身董事長柯約翰。聯合報系資料照

世界健身公布2025年第三季財報，合併營收達28.2億元，年增14.1%，每股盈餘（EPS）為1.04元，年增82.5%，也創下單季營收與獲利雙新高，成長動能延續與獲利能力顯著提升。

世界健身董事會也決議配發現金股利總額1.01億，相當每股現金股利0.93元，並授權發行新台幣5億元無擔保可轉換公司債（CB），資金將用於高報酬率投資計畫，包括加速海外直營健身俱樂部擴張，以及推動人工智慧（AI）驅動之健康管理平台開發。

世界健身表示，World Gym全球市場布局，版圖首度突破280家據點重大里程碑，包括近期新開幕的美國紐澤西及埃及吉薩，以及巴西新增兩家據點，持續強化品牌國際版圖；台灣方面，World Gym年初至今已在台新增10家分店，其中包括於新竹科技重鎮打造的千坪獨棟竹北華興店，目前全台分店數達139家，持續擴張。

世界健身也說，World Gym目前正與台灣領先醫療機構合作，推出AI驅動之整合健康管理服務，結合生物標記分析、身體組成數據與體適能檢測，透過AI分析工具，提供個人化報告及健康指數追蹤。該計畫為台灣首創，將健身房可測得的身體組成和體能數據，與醫療級健康監測技術串聯，建構完整健康生態系。

「團隊目標的執行力，創第三季營收新高，讓我們相當滿意。」世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，第三季優異表現，驗證了商業模式的可擴張性，並對未來季度發展很有信心，而隨公司債發行、進軍新市場及整合全新健康平台，這些都是瞄準下一世代個人化健康服務的前瞻投資，將匯聚健身、科技、醫療核心，透過運動改善生活品質。

健身 營收 董事長
