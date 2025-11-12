長榮財報／第3季獲利季增98%再賺一個股本 EPS 10.04元

長榮（2603）12日董事會通過第3季財務報告，單季合併營收969.2億元，年減36.57%，營業毛利率26.15%，稅後純益217.46億元，季增98.5%、年減64.88%，每股盈餘(EPS)10.04元。

累計前三季合併營收2,933.75億元，較去年同期減少543.81億元，年減15.64%，稅後純益600.62億元，較去年同期減少486.92億元，年減44.77%，營業毛利率26.36%，每股盈餘(EPS)27.74元。

法人分析，長榮海運第3季的獲利比市場預期還好，年減是在預期當中的事，出現季增98.5%表現亮麗超出市場預期，單季再賺進一個資本額。

全球航運市場面臨地緣政治動盪與貿易壁壘，驅動全球供應鏈加速結構性重組，與此同時，日益嚴格的環保法規亦改寫航運業的營運與成本規則。未來在市況波動中，長榮海運將採多元市場布局策略，並針對環保法規的趨嚴，加速船隊之優化與汰舊換新，在產業新常態中，為股東創造長期且穩固的價值。