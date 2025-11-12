山林水財報／前三季稅後純益3.7億、年增131% EPS 2.05元 創近7年新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

山林水（8473）12日公告，第3季稅後純益9784.1萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）0.54元；前三季稅後純益3.71億元，年增131%，每股純益2.05元，獲利創近7年新高。

山林水表示，第3季受惠多項重大工程按計畫推進，包括新竹科學園區「寶山污水工程案」截至第3季已完成達 58%，年底進入試車階段；「高山林楠梓再生水興建案」如期完成設計及提前施工，進度超前。兩案合計貢獻第3季工程營收增幅逾一半，顯示工程執行穩健、量能確實落地。

水資源操作方面，山林水表示，高階用水案持續優化，供應南部科學園區半導體產業的永康再生水廠、中部科學園區污水處理廠、以及澄清湖淨水廠的操作與供水效能提升。公司持續導入用藥優化、能耗降低與智能化管理，有效提升整體水處理效率與成本結構。

山林水指出，合約金額20.74億元的「寶山污水工程案」將於年底前進入最後試車階段，預計進至80%以上；合約總價達77.61億元的「高山林楠梓再生水興建案」亦同步推進，採三期施工模式，第一期已提前啟動並進度超前，規劃於2028年底率先供應每日2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，將成為南部半導體產業關鍵水源。

展望未來，山林水表示，目前全台共操作22座污水處理廠，市占率約25%，勞務合約續約率維持100%，隨著工程推進與長約穩定現金流，持續展現穩健成長與結構性韌性。

山林水 半導體
相關新聞

海空齊「報」喜！航海王領軍出發 類指力甩連三跌

航運類指連跌三天後，12日多頭重新揚帆！萬海（2615）第3季單季稅後純益勝上半年、EPS達4.15元，航空三雄10月營...

上銀第3季每股賺1.26元

傳動與控制科技大廠上銀（2049）董事長卓文恒昨（11）日在法說會中宣布，上銀物流專用機器人預計明年初可以小批量出貨，開...

喬山第3季 EPS 2.13元 全年將攻頂

喬山（1736）昨（11）日公告第3季財報，單季稅後純益6.48億元，季增478.5%、年增36.4%，每股純益2.13...

國產亮眼 第3季獲利季增18%

混凝土龍頭廠國產（2504）昨（11）日公布第3季財報，單季稅後純益10.23億元、年增18.9%，每股純益（EPS）0...

裕民第3季 EPS 1.72元 看好市場正向

裕民（2606） 昨（11）日公告第3季財報，單季毛利率為35.3%，稅後純益14.52億元，季增123.8%，年減6....

長榮航第3季 EPS 1.09元 星宇-0.15元

長榮航（2618）昨（11）日董事會通過第3季財報，單季稅後純益58.76億元，年減34.6%，每股純益（EPS）1.0...

