山林水財報／前三季稅後純益3.7億、年增131% EPS 2.05元 創近7年新高
山林水（8473）12日公告，第3季稅後純益9784.1萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益（EPS）0.54元；前三季稅後純益3.71億元，年增131%，每股純益2.05元，獲利創近7年新高。
山林水表示，第3季受惠多項重大工程按計畫推進，包括新竹科學園區「寶山污水工程案」截至第3季已完成達 58%，年底進入試車階段；「高山林楠梓再生水興建案」如期完成設計及提前施工，進度超前。兩案合計貢獻第3季工程營收增幅逾一半，顯示工程執行穩健、量能確實落地。
水資源操作方面，山林水表示，高階用水案持續優化，供應南部科學園區半導體產業的永康再生水廠、中部科學園區污水處理廠、以及澄清湖淨水廠的操作與供水效能提升。公司持續導入用藥優化、能耗降低與智能化管理，有效提升整體水處理效率與成本結構。
山林水指出，合約金額20.74億元的「寶山污水工程案」將於年底前進入最後試車階段，預計進至80%以上；合約總價達77.61億元的「高山林楠梓再生水興建案」亦同步推進，採三期施工模式，第一期已提前啟動並進度超前，規劃於2028年底率先供應每日2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，將成為南部半導體產業關鍵水源。
展望未來，山林水表示，目前全台共操作22座污水處理廠，市占率約25%，勞務合約續約率維持100%，隨著工程推進與長約穩定現金流，持續展現穩健成長與結構性韌性。
