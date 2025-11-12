億豐財報／前三季 EPS 15.83元 擬增資旗下墨西哥子公司擴大產能

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

億豐（8464）12日公告第3季財報，單季營收73.2億元，年減6.9%，稅後純益17.1億元，年減3.6%，單季每股純益5.83元，累計前三季營收222.9億元，年增3.3%，稅後純益46.4億元，年減6.7%，每股純益15.83元。

同時，億豐董事會通過擬增資旗下100%持有的墨西哥子公司，追加投資金額為550萬美元（約新台幣1.8億元），累計對該子公司的總投資金額將達1.56億美元（約新台幣51億元），資金來源為自有資金，此次增資主要是為擴大集團在墨西哥生產基地的營運規模。

億豐表示，第3季營收下滑主要是受匯率影響，若以美元計算，則營收年增0.8%，主要受惠上半年售價調漲，不過，北美市場需求增長趨緩，限制銷量突破。

在成本面，億豐積極擴大墨西哥廠，運用美墨加協定（USMCA）零關稅優勢，提前將半成品窗簾送至美、墨生產基地，降低關稅衝擊；8月關稅磋商結果揭露後，億豐再優化跨國調度，降低成本衝擊，使第3季毛利率落在58.7%，守穩高檔水準。在營業費用面，第3季較第2季、去年同期均減少，但因營收減少與匯率基期不利影響，營業利益21.3億元，年減11.2%。業外受惠美元轉強，第3季認列1.1億元的匯兌利益，對比去年同期1.8億元的匯兌損失，大幅挹注獲利表現。

整體來看，因售價調漲、產品組合優化、成本控制得當，使億豐累計前三季營業利益來到66.1億元，年增7.5%，但業外受美元匯率波動劇烈，每股純益反而較去年同期略減。

展望後市，公司表示，第4季美國窗簾產業景氣預計仍然疲軟，將持續實施擴大市占策略。邀請多批重點客製化窗簾客戶，親訪墨西哥、中國大陸窗簾廠，透過實地體驗，深化與客戶的合作，並針對各地的客製窗簾銷售點，展開行銷推廣。固定尺寸窗簾方面，亦協助客戶回補庫存。今年整年億豐協助主要量販通路更新1,500台智能化窗簾裁切機，支援客戶穩固市占。

在生產面，北越新廠已於第3季動工，預計最快明年下半年投產，初期人力編制約1,000人，墨西哥擴產也正持續進行，除了擴增至1,700人目標已提前達成，隨著擴增的機器設備陸續進場，明年預計人力可望再增500人，同時客製窗簾產能可望增加20%。

