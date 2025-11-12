陽明財報／前三季 EPS 4.24元 將依市場需求靈活調整營運策略

陽明海運（2609）於12日召開董事會通過第3季財報，去年同期運價跟運量都維持在高基期，前三季全球海運市場受到美中貿易政策與地緣政治風險衝擊，使得第3季及累計前三季獲利都較去年同期下滑，前三季EPS為4.24元。

陽明第3季合併營收420.92億元，年減42%，稅後純益60.49億元，年減78.6%，每股稅後純益(EPS)1.73元；累計前三季在逆境依舊積極透過各種策略，維持船期穩定性及確保營運效能，合併營收達1,262.65億元，年減25%，稅後純益148.1億元，年減71%，EPS 4.24元。

第4季的市場展望，陽明海運表示，美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場第4季在貨量支撐下預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展。

在航運市場供需部分，Alphaliner 2025年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2.0%，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況，惟在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

面對市場變化，陽明海運將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。