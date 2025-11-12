華航法說會／明年有五到七架新機加入 既有航線加綿加密

華航（2610）12日舉辦法說會，由董事長高星潢及總經理陳漢銘率經營團隊說明公司營運概況及展望。華航2026年迎接全新787機隊，同時持續引進A321neo客機，穩健擴展機隊運能；貨運航網為台灣唯一貨機涵蓋歐美亞的航空公司，將順應產經局勢拓展貨源，客貨雙引擎全力衝刺，加上航太修護逐年成長，力拚來年再創佳績。

高星潢指出，依據波音和空巴的估算，未來十年都會有三到四百分點的成長，華航過去受航機交機遲延影響，但台灣到美國運能持續補充有三成的成長，帶動台灣到美國的運能並帶進東南亞到美國轉機的市場，這也將是未來營運的重點，澳洲地區，華航的班次多，將提升服務水準鞏固客人，並評估是否再提昇班次。未來華航持續做航網調整，視市場發展進行機動航網，並持續淘汰老舊飛機，配合營收管理才做貨運最大化。

華航營運績效再創新高，累計2025年前三季合併營收1,549.8億元，較去年同期增加2.68%，營業淨利157.6億元，每股盈餘1.81元，均寫下史上最高紀錄。2025年前三季個體營收較去年同期增3%，亦較2023年成長10%；其中，北美長程航線的客貨增幅7%為最高，兩岸、歐洲及東南亞航線亦較去年同期成長。隨著客運高艙等收入增加、貨運運價上漲挹注貨收，客貨並進策略讓營業收入持續優化。

華航積極布局北美、歐洲及亞洲區域航網，台北-東京 (成田) 增為每日四班，台北-清邁增至每日直飛，11月18日起台北-倫敦增為每周五班，12月3日則有新航點台北-鳳凰城每周三班直飛；2026年4月起台北-布拉格每周增飛達每周三班，台北-紐約也規劃增班。華航穩健布局全球航點，顧客服務也致力與時俱進，年底新會員系統將上線，全面升級，並結合異業拓展哩程生活圈，同時優化華航網站，讓使用更便利，提升服務體驗。

貨運受惠AI及半導體相關產品運輸帶動，華航前三季貨運個體收入較去年同期成長13.7%，以北美、歐洲及東南亞航線為主要的收入來源；目前正處第4季傳統貨運旺季，營業表現有望優於第3季，且貨價預期可再提升。華航貨運雙機種加客機腹艙，載貨量效益佳，有利拓展多樣貨源；航網依市場需求彈性調整，並以台灣為中心，東南亞、港陸為腹地，善用中停點，擴大營業範圍。另也開發新市場，如台北-鳳凰城客機即將開航，北美進出口門戶再添一航點增至13個，助益增裕營收。

華航持續深耕航太修護發展，顧客航線機務代理業務逐年成長，涵蓋飛行前檢查、過境檢查及過夜檢查，預計2025年可超過33,000架次，年增9%，為營收再添動力。2020年華航加入美國普惠GTF發動機維修聯盟，並於2023年導入首部維修發動機，目標2031年維修部數可較2025年成長5倍，在在展現華航專業卓越的修護能量。