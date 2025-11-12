快訊

商億財報／前三季獲利1.8億元、年減45.9% EPS 1.74元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

商億-KY（8482）12日公告第3季財報，第3季合併營收為9.19億元，年減6.12%，營業淨利約為1.4億元，年增3.49%，稅後純益為0.83億元，年減28.23%，每股稅後純益（EPS）為0.79元。累計前三季稅後純益為1.83億元，年減45.94%，EPS 1.74元。

商億表示，在全球市場波動與貿易政策變化下，公司持續以穩健步伐維持主要品牌客戶合作，穩定推進全球供應鏈布局。

面對美中貿易政策仍具變數，公司努力展現全球市場的韌性，穩健維持主力客戶及全球供應鏈合作。近月來中美關稅議題有和緩跡象，部分美國進口關稅調高進程趨緩，有助於產業減壓。公司持續關注政策變化，並主動協調關稅補貼以維持品牌合作穩定性，同時與材料供應商積極議價，穩定取得價格優勢。柬埔寨廠區仍保有約三成成本競爭力，為公司在高端客製化家具市場提供穩定支撐。

隨著Fed降息效應，房貸利率回跌，有機會帶動美國房市需求逐漸回溫。有望為居家產業注入新動能。公司持續深化美系客製化家具市場布局，穩健掌握高端家具需求脈動。非美市場方面，第4季將迎來來自日本與西班牙客戶的小量訂單，日本及俄羅斯新客戶亦安排親訪中國生產基地，後續合作可望逐步展開。

全球供應鏈重組加快，中小型供應商加速淘汰與整合，公司憑藉穩健財務與生產彈性，持續強化柬埔寨廠區交期穩定與客製化能力，深化美系客戶與全球優質訂單合作，穩健維持競爭韌性。

展望未來，公司將堅守高品質與交期承諾，靈活調整全球市場策略。隨貿易壁壘階段性緩和、家居產業需求復甦，商億-KY持續以穩健步伐深耕高端品牌市場，為股東與客戶創造長遠價值。

關稅
