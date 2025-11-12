陽明財報／第3季稅後淨利60.49億元 EPS 1.73元

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

陽明海運（2609）董事會12日通過114年第3季財報。第3季合併營收420.92億元，稅後淨利60.49億元，年減78.7%，EPS 1.73元。鑒於114年國際貿易政策與地緣政治風險之衝擊，陽明海運積極透過維持船期穩定性及確保營運效能，114年前三季累計合併營收為1,262.65億元，稅後淨利148.10億元，年減71.3%，主要是相較2024年同期因市場運價下滑，前三季稅後EPS為4.24元。

依據國際貨幣基金（IMF）10月全球經濟展望報告指出，由於關稅衝擊較預期更為溫和，故全球經濟成長率2025年上調至3.2%，高於7月預估之3.0%，但2026年小幅收斂至3.1%，另外，S&P Global公布2025年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國家製造業景氣恢復擴張，而美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，中國大陸整體製造業活動則稍有改善，綜上顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。在航運市場供需部分，Alphaliner 2025年10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2.0%，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況，惟在環保法規要求如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。

陽明公司表示，第4季業務面因中美關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及其他市場如中東市場第4季在貨量支撐下預期市場穩定，但其他影響艙位供給因素如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展；陽明海運將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，以維持穩健表現。

