鴻海集團要買納智捷 裕隆漲停

在鴻海集團（2317）旗下鴻華先進-創（2258）傳出要買下納智捷後，裕隆（2201）股價立馬漲停，早盤以33.5元開出後一路走高，未久即以35.9元的漲停鎖死，顯示外界對於裕隆集團出售納智捷品牌予鴻華先進是一大利多。

裕隆集團在打造納智捷自有品牌之路並不順利，砸下重資仍持續虧損。五年前裕隆集團將華創車電作股，與鴻海集團合資成立鴻華先進，並調整納智捷為輕資產的經營方式之後，納智捷每年仍然虧損，但虧損金額已降至10億以內，對裕隆集團而言，並不算太大的負擔。但外界的解讀卻是若能出售，對裕隆集團而言，絕對是利多。

至於自有品牌和新車款的研發，集團中，中華車（2204）持續投資，包括中華的商用車與電動商用車的開發仍持續推進，裕隆集團保留的研發資源不受影響，也隨時保留引進新品牌代工或是代理的量能。