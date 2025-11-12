海空齊「報」喜！航海王領軍出發 類指力甩連三跌
航運類指連跌三天後，12日多頭重新揚帆！萬海（2615）第3季單季稅後純益勝上半年、EPS達4.15元，航空三雄10月營收齊創同期新高，加上亞洲傳統旺季、美中貿易協議暫停港口費與關稅，吸引資金回流，陸海空同步轉強。
12日貨櫃三雄萬海、長榮（2603）、陽明海運（2609）攜手站回5日線，帶動慧洋-KY（2637）、志信（2611）、新興（2605）、中櫃（2613）等相關股同步上揚；此外，具軍工題材的台船（2208）、龍德造船（6753）、亞航（2630）、漢翔（2634）亦跟進反彈。
萬海第3季單季稅後純益回升至116.39億元，季增逾980%、年減36.8%，EPS 4.15元，單季就賺贏上半年；前三季累計稅後純益214.48億元，EPS 7.64元。萬海指出，第3季營收與營業淨利均較第2季大幅成長，營運逐步回溫。
展望第4季，亞洲區進入傳統旺季，中美暫停船舶港口費互徵，有助降低成本、維持競爭力。萬海目前船隊41艘具岸電設備，今年已投入三艘1.3萬TEU新船，2026至2030年將再接收30艘新造船，強化運能與市場布局。
航空方面，華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航空（2646）10月營收齊創同期新高，客運、貨運需求同步走揚。華航10月營收181.07億元、年增5.7%，長榮航189.04億元、年增3.66%，星宇航空36.97億元、年增19.3%。另，長榮航第3季稅後純益58.76億元、EPS 1.09元，前三季EPS 3.43元；星宇航空第3季受前置成本及地震謠言影響轉虧，但前三季累計仍維持獲利、EPS 0.16元。
法人指出，美中歷史性貿易協議暫停301條款調查及港口費互徵，有助降低航運成本並支撐市場需求。綜合業績及政策利多，加上資金回流，航運族群短線多頭格局可望延續，業績與股價同步受惠。
