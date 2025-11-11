快訊

雲豹能源第3季轉虧 公司有信心迎接未來高成長的三年

聯合報／ 特派記者簡永祥／新加坡11日電
雲豹能源預期綠能工程、儲能、綠電三箭齊發，將迎接未來三年高成長元年。圖狄雲豹能源的儲能案場，居全台之冠。圖／雲豹能源提供
雲豹能源預期綠能工程、儲能、綠電三箭齊發，將迎接未來三年高成長元年。圖狄雲豹能源的儲能案場，居全台之冠。圖／雲豹能源提供

雲豹能源（6869）今（11）日公布第3季合併財報，第3季因受丹妮絲等災損，單季再陷人虧損，每股虧損0.49元；但累計前三季稅後純仍達2.14億元，年增53.8%，每股純益1.57元。公司對未來仍信心滿滿，預期綠能工程、儲能、綠電三箭齊發，迎接未來三年高成長。

雲豹能源總經理趙書閔表示，前三季營收受惠於儲能案場陸續完工與綠電交易快速成長，帶動整體營業利益顯著提升。特別是第3季綠電交易營收達6.4億元，年增118%，展現穩健成長曲線。隨著多處綠能案場陸續完工併網、子公司營收貢獻持續挹注，預期第4季將延續成長動能，強化全年營運表現。

趙書閔指出，AI浪潮推動全球資料中心與半導體製程用電需求急遽攀升，綠電已成高科技產業的核心競爭力。雲豹能源掌握此趨勢，以「綠電 × 儲能」雙軸驅動台灣能源轉型。旗下天能綠電穩居國內民營售電業龍頭，協助多家大型科技與半導體企業快速取得綠電，強化供應鏈韌性與國際接軌；儲能部分，集團海外布局成果顯著，預計第四季日本市場將有突破進展，可望貢獻集團整體營收5-10%，推升整體獲利表現。

在多元營收基礎與綠電穩定成長帶動下，雲豹能源鎖定2026年邁入「高股利時代」，預計股利配發率達八成，穩定且持續成長的綠電交易收入，將是推升雲豹能源長期股東權益報酬率（ROE）與高股息回饋的絕對動力。

雲豹能源近期在綠能、儲能工程與綠電交易領域驅動獲利成長。光電與綠能工程方面，目前國內兩座大型光電案場及小型專案皆穩定推進中，並積極開發多元綠能工程。海外持續開發與評估收購案場，開發中容量合計超過500MW。

綠電交易方面，子公司天能綠電（7842）興櫃後持續強化平台競爭力與轉供實力。根據經濟部能源署 2025年售電月報統計，天能綠電1-9月以3.05億度交易量穩居國內民營售電業第一，穩步擴大市場領先優勢。

儲能業務方面，旗下台普威能源與錸寶科技合作推進60MW／205.6MWh大型儲能案場，工程總金額達新台幣30億元，預計2026年上半年商轉。此外，日本多處儲能案場也已陸續開工，將成為營運重要推力，預期貢獻2026年全年營收約10-15%。

天能綠電 雲豹能源 營收 高股息 股利 每股純益
