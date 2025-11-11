岱宇財報／第3季由虧轉盈 獲利0.54億元、每股賺0.36元

岱宇國際（1598）公布第3季合併財報，合併營收12.81億元，雖較去年同期衰退，但隨集團優化子公司營運結構，加上近期積極拓展商用健身器材市場，推升第3季毛利率較去年同期成長近10個百分點達44%，稅後純益0.54億元，較上季與去年同期轉盈，每股稅後純益0.36元。

岱宇前三季合併營收44.47億元，營業毛利17.38億元，稅後淨損2.06億元，每股稅後虧損1.23元。

岱宇指出，今年家用健身器材市場受到美國對等關稅與新台幣匯率波動等影響，導致整體銷售較去年衰退，但集團仍積極調整子公司營運結構、產品銷售結構，持續控制營運成本與費用，並調漲部分產品價格，促使第3季較上季與去年同期轉盈。

岱宇進一步表示，集團深耕家用健身器材市場多年，已穩站家用市場地位，但觀察近年來商用健身器材市場快速成長，先前雖也有布局，但相較家用市場占比仍低很多。

對此，集團運用旗下Spirit高階健身器材品牌，推廣與研發符合終端市場的產品，積極打入商用市場。

此外，集團亦透過參與各國商用健身器材展提高曝光度，其中更於近期在阿拉伯的FIB展，新增許多商用經銷商與客戶，且部分訂單將於第4季開始出貨。

綜觀今年商用產品營收占比，已成長至兩成以上，岱宇看好商用健身器材產品毛利較高，樂觀看待第4季營運狀況表現。

展望第4季，岱宇表示，家用健身器材傳統銷售旺季來臨，加上半年已與美國主要客戶達成協議，將旗下品牌依品項分別提高15%至20%的售價，預期整體營運將表現不俗。

另外，集團積極拓展商用健身器材市場，新訂單將於第4季陸續出貨，看好商用產品毛利率較高，隨著銷售占比的提升，將有望帶動毛利率持續成長，助力整體營運更上層樓。

展望2026年，岱宇除持續布局家用與商用健身器材市場外，在國際醫療業務上亦將有新突破，先前集團的國際醫療產品線7.0系列，因取得歐盟MDD認證，客戶對產品有非常大的認同與興趣，今年前三季國際醫療業務已較去年同期成長兩成以上。

近期集團將推出全新8.0系列醫療產品線產品，目前已申請歐盟MDR認證，預計2026年上半年取得，而除了歐盟認證之外，亦同步完成註冊美國FDA認證，待取得認證後即可在全球銷售，預期國際醫療業務將於2026年帶來強勁的成長動能。